Патриотический блок Молдавии набрал 82,35% голосов на участках в Гагаузии

Напомним, что в воскресенье в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, депутаты которого будут избраны на четырёхлетний срок. Явка избирателей превысила 52%, что позволило признать выборы состоявшимися. По результатам подсчёта 90,02% протоколов с избирательных участков оппозиционные партии Молдавии лидируют с 47,91% голосов, тогда как правящая партия «Действие и солидарность» набирает 45,88%.