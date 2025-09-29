Оппозиционные партии Молдавии набрали почти 50% на участках внутри страны

Патриотический блок, как сообщает ЦИК, набирает 28,24% голосов, блок «Альтернатива» — 9,20%, «Наша партия» — 6,35%, а партия «Демократия дома» — 5,73%.
Ранее бывший президент Молдавии и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о поражении партии власти на парламентских выборах. Додон подчеркнул, что Патриотический блок будет отстаивать свои голоса и потребовал честного подсчёта голосов. Он добавил, что сторонники и представители блока планируют провести массовую акцию перед ЦИК, чтобы заявить о победе.
