© VK, 1999-2025
В Кремле прокомментировали инцидент с массовыми смертями от алкоголя в Ленобласти

Песков счёл трагедию с суррогатным алкоголем в Ленобласти из ряда вон выходящей.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на ЧП, произошедшее в Ленинградской области, где жители отравились суррогатным алкоголем. Представитель Кремля назвал ситуацию «из ряда вон выходящей», цитирует ТАСС.

Дмитрий Песков добавил, что в стране действуют «очень строгие» законы в отношении алкоголя. Поэтому подобные случаи недопустимы. Он отметил, что правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства произошедшего.

«Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное, но сейчас очень строгие законы… Трагедия будет поводом для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — пояснил Дмитрий Песков.

На данный момент сотрудники полиции задержали 14 человек по делу о суррогатном алкоголе. Специалисты продолжают обыскивать места сбыта и хранения спиртного.

