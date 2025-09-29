В Кремле прокомментировали инцидент с массовыми смертями от алкоголя в Ленобласти

«Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное, но сейчас очень строгие законы… Трагедия будет поводом для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — пояснил Дмитрий Песков.