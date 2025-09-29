Трамп заявил, что его план по Газе нацелен на «более широкий мир»

Президент США Дональд Трамп надеется согласовать финальные детали соглашения об урегулировании в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 29 сентября, заявил республиканец агентству Reuters.
По словам Трампа, его предложение получило «очень хороший отклик» от Израиля и арабских лидеров и «все хотят заключить сделку». ХАМАС при этом заявил, что группировка пока не получала никаких предложений от президента США или от посредников в переговорах.
План касается не только Газы, он нацелен на «достижение более широкого мира» на Ближнем Востоке, заявил Трамп. Об этом же он сказал в разговоре с Axios, добавив, что обсуждения находятся «на завершающей стадии».
«С арабскими странами было просто замечательно работать. ХАМАС присоединится к ним. Они с большим уважением относятся к арабскому миру», — заявил республиканец. Если план реализуют, «это будет великий день для Израиля и всего Ближнего Востока», считает он.
Предложение США состоит из 21 пункта, в числе которых — освобождение всех оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС (Израиль в ответ отпустит около 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение за убийства израильтян, и еще около 2 тыс. палестинцев, задержанных с 7 октября 2023 года), постоянное прекращение огня, постепенный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, передача управления эксклавом новой администрации без участия ХАМАС
Документ также подразумевает создание международного надзорного органа, который будет курировать работу временного палестинского комитета по управлению Газой. В эту структуру войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА). Axios пишет, что план разработали спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, который консультирует администрацию по вопросам политики региона.
По словам источников издания, Израиль и арабские страны в течение последних пяти дней пытались внести поправки в текст. Основные разногласия между США и Израилем касаются пунктов о разоружении ХАМАС и о роли Палестинской администрации. Нетаньяху в раазговоре с Fox News заявил, что переговоры продолжаются, и сделка еще не завершена.