Додон сообщил, что власти Молдавии рассматривают отмену выборов

«Власть PAS (Партия “Действие и солидарность”. — Прим. Life.ru) в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов, поскольку PAS превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть», — написал он.
По его словам, мнение населения игнорируется, что превращает управление в авторитарный формат.
Напомним, оппозиционные партии Молдавии набирают 49,52% голосов на участках внутри страны, опережая партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,15%. Патриотический блок набирает 28,24% голосов, блок «Альтернатива» — 9,20%, «Наша партия» — 6,35%, а партия «Демократия дома» — 5,73%.
