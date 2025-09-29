Додон сообщил, что власти Молдавии рассматривают отмену выборов

«Власть PAS (Партия “Действие и солидарность”. — Прим. Life.ru) в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов, поскольку PAS превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть», — написал он.