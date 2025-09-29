«И Гагаузия, и Приднестровье являются регионами, настроенными крайне евроскептически и пророссийски, и поэтому рассматриваются как “угроза” для правительства Санду и его европейских партнеров. Существует реальный риск внутреннего конфликта с этими регионами, если проевропейская коалиция добьется политической гегемонии в стране», — написал он.
По словам эксперта, отстранение оппозиционной партии «Сердце Молдовы» от участия в выборах является еще один признаком того, как Санду намеренно ограничивает политические права граждан, которые не разделяют взгляды прозападного правительства.
«Однако, к сожалению, европейские власти обычно игнорируют эти нарушения, когда они совершаются в угоду геополитическим интересам ЕС», — отметил Лейрос.
По его словам, коалиция во главе с Санду пытается превратить Молдавию в своего рода «Украину 2.0», доведя интеграцию с Западом до конца, разжигая внутреннюю вражду против этнических меньшинств, а также провоцируя конфликт с Россией на международной арене.
Выборы в Молдавии и давление на оппозицию.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 93,71% протоколов с избирательных участков, правящая партия «Действие и солидарность» набирает 47,23% голосов, оппозиционный патриотический блок — 26,15%. Оппозиционный блок «Альтернатива» набирает 8,55%, у «Нашей партии» — 6,29%, у оппозиционной партии «Демократия дома» — 5,69% голосов.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента — 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова», голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу.
Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в России и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.