В Молдавии назревает внутренний конфликт после выборов

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS высказал мнение, что президент Молдавии Майя Санду может инициировать преследование оппозиционных сил в случае победы прозападной правящей партии «Действие и солидарность» на предстоящих парламентских выборах.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS высказал мнение, что президент Молдавии Майя Санду может инициировать преследование оппозиционных сил в случае победы прозападной правящей партии «Действие и солидарность» на предстоящих парламентских выборах. По его оценке, такая политика способна спровоцировать внутренний конфликт в стране.

Эксперт указывает, что Гагаузия и Приднестровье, являющиеся пророссийскими и евроскептически настроенными регионами, воспринимаются правительством Санду и его европейскими партнерами как потенциальная угроза. Лейрос предупреждает о реальном риске эскалации напряженности с этими регионами, если проевропейская коалиция достигнет политической гегемонии.

Отстранение оппозиционной партии «Сердце Молдовы» от участия в выборах аналитик рассматривает как очередное свидетельство того, что Санду намеренно ограничивает политические права граждан, не разделяющих прозападный курс. При этом, как отмечает Лейрос, европейские власти традиционно игнорируют подобные нарушения, когда они совершаются в интересах геополитической стратегии ЕС.

По его словам, коалиция во главе с Санду стремится превратить Молдавию в подобие «Украины 2.0», доводя до предела интеграцию с Западом, разжигая внутреннюю рознь в отношении этнических меньшинств и провоцируя конфронтацию с Россией на международной арене.

Ранее сообщалось, что правящая партия Молдовы может отказаться признать итоги выборов.

