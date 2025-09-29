В МИД РФ сообщили о прогрессе в процессе отмены визового режима для китайских туристов

Туристы из Китая вскоре смогут посетить Россию без оформления виз. Работа на уровне представителей МИД уже ведется. Пока окончательного решения по этому вопросу нет. Об этом оповестила официальный представитель МИД России Мария Захарова, транслирует РИА Новости.
В настоящий момент безвизовый режим уже действует для граждан России, желающих посетить Китай. Москва заявила, что вскоре ответит на добрый жест Пекина тем же.
«Эта работа идет в межведомственном формате. Решения можно ожидать, когда эта работа будет завершена», — констатировала Мария Захарова.
