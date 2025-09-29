Ричмонд
В МИД РФ сообщили о прогрессе в процессе отмены визового режима для китайских туристов

Захарова рассказала о работе России и Китая по отмене виз для туристов из КНР.

Источник: Комсомольская правда

Туристы из Китая вскоре смогут посетить Россию без оформления виз. Работа на уровне представителей МИД уже ведется. Пока окончательного решения по этому вопросу нет. Об этом оповестила официальный представитель МИД России Мария Захарова, транслирует РИА Новости.

В настоящий момент безвизовый режим уже действует для граждан России, желающих посетить Китай. Москва заявила, что вскоре ответит на добрый жест Пекина тем же.

«Эта работа идет в межведомственном формате. Решения можно ожидать, когда эта работа будет завершена», — констатировала Мария Захарова.

В Китае тем временем открыли самый высокий в мире мост. Конструкция проходит над Большим каньоном Хуацзян и возвышается над ущельем на 625 метров.

