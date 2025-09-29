Ричмонд
НАТО планирует строительство крупнейшей военной базы на восточном фланге альянса

Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о планах НАТО по дальнейшей милитаризации восточного фланга альянса, в частности, на территории Болгарии.

Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о планах НАТО по дальнейшей милитаризации восточного фланга альянса, в частности, на территории Болгарии. По её словам, страны-члены блока не скрывают своих намерений.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломата, в рамках этих планов в Болгарии предполагается строительство крупнейшей в стране военной базы НАТО, которое будет осуществляться по соглашению с Италией.

Помимо этого, инициативы включают масштабные закупки нового вооружения, а также создание так называемых «коридоров военной мобильности», призванных облегчить и ускорить переброску войск альянса.

Ранее сообщалось, что «Стена дронов» оказалась под угрозой срыва из-за одной страны.

