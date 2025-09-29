Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сообщили о разработке оружия, способного уничтожать десятки дронов за один раз

Испытания микроволновой системы Leonidas показали, что она может нейтрализовать до 49 беспилотников за раз. Разработкой этого оружия, о котором пишет New Atlas, занималась компания Epirus.

Источник: Life.ru

Как сообщает портал, на последних испытаниях система уничтожила в общей сложности 61 БПЛА. Для этого она использует высокоэнергетические микроволны, которые выводят из строя бортовую электронику дронов.

В материале утверждается, что система безопасна для людей, находящихся вблизи неё. Автор подчёркивает, что в основе оружия лежат полупроводники из нитрида галлия.

Ранее дроны спецназа «Ахмат» сожгли опорник ВСУшников на Харьковском направлении. Первый удар беспилотника вызвал возгорание, которое пытался потушить один из представителей Вооружённых сил Украины, но второй ударный БПЛА полностью уничтожил цель. Это наглядно демонстрирует бесперспективность борьбы с российскими дронами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше