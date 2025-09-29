Ричмонд
Дания экстренно подняла в воздух истребитель после сообщений о БПЛА

Над датским островом Борнхольм в Балтийском море был экстренно поднят истребитель Вооруженных сил Дании.

Как сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на начальника дежурной части местной полиции, причиной стали многочисленные сообщения граждан о наблюдении беспилотных летательных аппаратов, поступившие в вечернее время в воскресенье.

Представитель полиции подтвердил, что истребитель совершил облет территории острова, сначала пролетев в одном направлении, а затем вернувшись обратно. При этом Вооруженные силы Дании отказались давать какие-либо комментарии относительно данного инцидента и причин подъема авиации.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует строительство крупнейшей военной базы на восточном фланге альянса.

