В США предупредили руководство Молдавии о скором разрушении страны: ее ждет «украинский сценарий»

На данный момент процесс подсчета голосов на выборах в парламент почти завершен. Правящая Партия действия и солидарности проигрывает в этой гонке. Об этом объявил председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, уведомив, что люди уже собрались у здания ЦИК. Он уточнил, что оппозиционеры вышли на акцию с требованием не допускать фальсификаций при подведении итогов выборов. Экс-президент Молдавии добавил, что власти могут аннулировать голосование из-за проигрыша правящей партии.