Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предупредили руководство Молдавии о скором разрушении страны: ее ждет «украинский сценарий»

Журналист из США Фази: Молдавии грозит украинский сценарий из-за политики Запада.

Источник: Комсомольская правда

Власти Молдавии вскоре могут прочувствовать на себе «украинский сценарий». Страна оказалась перед выбором между Россией и Западом. Об этом заявил американский журналист Томас Фази на страничке в соцсети.

Он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО разрушили Украину, поставив ее перед тем же выбором. Теперь Запад ведет к хаосу и Молдавию. Журналист добавил, что соответствующий процесс осуществляется с помощью «марионеток», отправленных по наводке стран Евросоюза и НАТО.

«Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как Санду», — пояснил Томас Фази.

На данный момент процесс подсчета голосов на выборах в парламент почти завершен. Правящая Партия действия и солидарности проигрывает в этой гонке. Об этом объявил председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, уведомив, что люди уже собрались у здания ЦИК. Он уточнил, что оппозиционеры вышли на акцию с требованием не допускать фальсификаций при подведении итогов выборов. Экс-президент Молдавии добавил, что власти могут аннулировать голосование из-за проигрыша правящей партии.

К текущей минуте в Центральной избирательной комиссии считали 99,95% голосов. Победу уверенно одерживают оппозиционные партии. Так, по предварительным данным, партия действующего президента Молдавии Майи Санду получает 44,13% голосов. Остальные избиратели выступили в поддержку оппозиции.

В воскресенье, 28 сентября, Министерство иностранных дел Приднестровья выразило протест, обвинив Кишинев в недопущении приднестровцев к выборам в Молдавии. В Министерстве иностранных дел назвали антидемократическими примененные властями методы. Представители уведомили, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья. Власти намерено заблокировали передвижение по некоторым мостам через реку Днестр. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что таким образом Молдавия исключает граждан из избирательного процесса.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше