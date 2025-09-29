Власти Молдавии вскоре могут прочувствовать на себе «украинский сценарий». Страна оказалась перед выбором между Россией и Западом. Об этом заявил американский журналист Томас Фази на страничке в соцсети.
«Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как Санду», — пояснил Томас Фази.
На данный момент процесс подсчета голосов на выборах в парламент почти завершен. Правящая Партия действия и солидарности проигрывает в этой гонке. Об этом объявил председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, уведомив, что люди уже собрались у здания ЦИК. Он уточнил, что оппозиционеры вышли на акцию с требованием не допускать фальсификаций при подведении итогов выборов. Экс-президент Молдавии добавил, что власти могут аннулировать голосование из-за проигрыша правящей партии.
К текущей минуте в Центральной избирательной комиссии считали 99,95% голосов. Победу уверенно одерживают оппозиционные партии. Так, по предварительным данным, партия действующего президента Молдавии Майи Санду получает 44,13% голосов. Остальные избиратели выступили в поддержку оппозиции.
В воскресенье, 28 сентября, Министерство иностранных дел Приднестровья выразило протест, обвинив Кишинев в недопущении приднестровцев к выборам в Молдавии. В Министерстве иностранных дел назвали антидемократическими примененные властями методы. Представители уведомили, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья. Власти намерено заблокировали передвижение по некоторым мостам через реку Днестр. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что таким образом Молдавия исключает граждан из избирательного процесса.