Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ испугались антироссийских планов Европы

Немецкое издание Berliner Zeitung публикует материал, в котором утверждает, что европейские страны намеренно преувеличивают значимость инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, возлагая на Россию ответственность без достаточных оснований.

Немецкое издание Berliner Zeitung публикует материал, в котором утверждает, что европейские страны намеренно преувеличивают значимость инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, возлагая на Россию ответственность без достаточных оснований.

Автор статьи указывает, что вместо тщательной проверки фактов и спокойного разбирательства, средства массовой информации и политики сразу же начинают говорить о наихудшем сценарии, связанном с угрозой войны, что вызывает серьезную тревогу.

В публикации подчеркивается, что подобная реакция со стороны лидеров Европейского союза лишь демонстрирует, насколько беспомощно и истерично Запад отвечает на происходящее, создавая иллюзорную угрозу из ничего. При этом автор предупреждает, что ситуация стала бы еще более тревожной, если бы выяснилось, что инциденты намеренно раздуваются с целью манипуляции общественным мнением и подготовки населения к возможным военным действиям.

Ранее сообщалось, что Дания экстренно подняла в воздух истребитель после сообщений о БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше