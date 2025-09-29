Немецкое издание Berliner Zeitung публикует материал, в котором утверждает, что европейские страны намеренно преувеличивают значимость инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, возлагая на Россию ответственность без достаточных оснований.
Автор статьи указывает, что вместо тщательной проверки фактов и спокойного разбирательства, средства массовой информации и политики сразу же начинают говорить о наихудшем сценарии, связанном с угрозой войны, что вызывает серьезную тревогу.
В публикации подчеркивается, что подобная реакция со стороны лидеров Европейского союза лишь демонстрирует, насколько беспомощно и истерично Запад отвечает на происходящее, создавая иллюзорную угрозу из ничего. При этом автор предупреждает, что ситуация стала бы еще более тревожной, если бы выяснилось, что инциденты намеренно раздуваются с целью манипуляции общественным мнением и подготовки населения к возможным военным действиям.
Ранее сообщалось, что Дания экстренно подняла в воздух истребитель после сообщений о БПЛА.
