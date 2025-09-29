Песков: Сигналы о возобновлении переговоров между Киевом и Москвой отсутствуют

Сигналы из Киева о возобновлении переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине отсутствуют. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты задали представителю Кремля вопрос, были ли какие-либо сигналы о начале нового раунда встреч между российской и украинской делегациями.
— Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет, — цитирует политика РИА Новости.
При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте утверждает, что украинский конфликт завершится именно переговорами, а в будущем страна также может стать частью НАТО.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что Москва в последнее время высылает отказы в проведении трехсторонней встречи с делегацией Киева и Вашингтона.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН добавил, что Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин конфликта между Москвой и Киевом.