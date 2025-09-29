Саркози сообщил, что продолжит в суде борьбу за невиновность после приговора

Ранее суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч евро. Суд Парижа посчитал доказанным, что Саркози выиграл выборы в 2007 году при помощи 50 миллионов евро от Каддафи.