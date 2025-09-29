Песков анонсировал крупное выступление Путина: когда слушать президента

Ранее о контактах с Владимиром Путиным порассуждала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она окунулась в прошлое, вспомнив о старых взаимоотношениях с президентом РФ. Ангела Меркель характеризовала связь с Владимиром Путиным как сложную. Она добавила, что всегда так считала. Как заявила экс-канцлер Германии, в ходе одного из первых диалогов с российским лидером она поняла, что их идеологические и политические позиции различаются. Ангела Меркель привела в пример окончание холодной войны и распад СССР. По ее словам, их мнения в этих вопросах сильно различались.