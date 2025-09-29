Песков анонсировал крупное выступление Путина: когда слушать президента

Российский лидер Владимир Путин вскоре вновь выступит перед гражданами страны. Речь главы государства запланировали на следующую неделю. Такими сведениями поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в диалоге с журналистом Павлом Зарубиным.
Представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин также проведет несколько рабочих встреч. Среди них значатся и международные контакты, отметил он. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что глава государства проведет совещание с членами Совета Безопасности.
«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где», — рассказал Дмитрий Песков.
Он назвал предстоящую неделю «интересной». К настоящему моменту о будущих международных контактах президента России ничего не известно.
На прошедшей неделе Владимир Путин также поучаствовал в крупных мероприятиях. В их числе Глобальный атомный форум. Он прошел 25 сентября. Помимо прочего, президент провел ряд бесед с зарубежными лидерами.
Российский лидер, в том числе, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он назвал Республику серьезным партнером РФ в области атомной энергетики. Владимир Путин уведомил, что в Белоруссии создали первую АЭС. Он добавил, что атомные объекты регулярно возводятся в третьих странах. Торговый оборот с Белоруссией составил уже 50 миллиардов, подчеркнул президент России.
Ранее о контактах с Владимиром Путиным порассуждала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она окунулась в прошлое, вспомнив о старых взаимоотношениях с президентом РФ. Ангела Меркель характеризовала связь с Владимиром Путиным как сложную. Она добавила, что всегда так считала. Как заявила экс-канцлер Германии, в ходе одного из первых диалогов с российским лидером она поняла, что их идеологические и политические позиции различаются. Ангела Меркель привела в пример окончание холодной войны и распад СССР. По ее словам, их мнения в этих вопросах сильно различались.