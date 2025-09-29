В Британии обновили антирекорд по количеству нелегалов в одной лодке

Многие нелегальные мигранты стремятся попасть в Соединённое Королевство, чтобы получить статус беженца, который предоставляет доступ к финансовой помощи и социальным программам. В прошлом году свыше 36,8 тысячи человек незаконно пересекли Ла-Манш на лодках, что на четверть больше, чем в 2023 году. Наибольшее количество мигрантов было зафиксировано в 2022 году, когда в Британию прибыли более 45,7 тысячи человек. Власти страны вынуждены тратить миллионы фунтов стерлингов ежедневно на размещение просителей убежища в гостиницах.