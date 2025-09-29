Лукашенко назвал глупыми заявления лидеров Запада по российским самолетам: он пригрозил жестким ответом

Ряд западных лидеров призвали сбивать российские самолеты, если они появятся в воздушном пространстве какой-либо страны НАТО. Однако этим государствам стоит помнить о мгновенном ответе. Такие заявления кажутся «глупыми». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Белорусский лидер назвал соответствующие речи Запада «аферами». Он отметил, что «болтать» можно о чем угодно. Глава государства охарактеризовал заявления как «необдуманные».
«То, что они заявили, что будут сбивать. Ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет», — подтвердил Александр Лукашенко.
Он привел в пример собственный вертолет, который часто летает в Беловежскую пущу. Президент риторически вопросил, что будут делать страны НАТО в таком случае. Беловежская пуща находится «совсем на границе с Польшей». Если президентский вертолет собьют — ответ «прилетит мгновенно», заверил глава государства.
«Нельзя действовать подобным образом. Люди должны дружить. Мы на это нацелены. А вообще, а чего они нас будут сбивать? Слушайте, когда к ним полетели не то 9, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить на территории Беларуси. Мы им сообщили, ребята, смотрите, а если бы не сообщили? Их даже это удивило, что мы им сообщили», — заключил Александр Лукашенко.
На заявления Запада о намерениях сбивать российские самолеты отреагировал также глава МИД РФ Сергей Лавров. Политик сообщил, что осуществившие подобные попытки «серьезно пожалеют». Он добавил, что Россия не запускает БПЛА на территорию Польши, Румынии и других западных государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными. Представитель Кремля также заявил, что положение Украины ухудшается с каждым днем. Однако Киев не намерен завершать конфликт. По мнению Дмитрия Пескова, украинские власти не думают о заключении мира и не стремятся урегулировать ситуацию.