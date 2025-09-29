Лукашенко назвал глупыми заявления лидеров Запада по российским самолетам: он пригрозил жестким ответом

«Нельзя действовать подобным образом. Люди должны дружить. Мы на это нацелены. А вообще, а чего они нас будут сбивать? Слушайте, когда к ним полетели не то 9, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить на территории Беларуси. Мы им сообщили, ребята, смотрите, а если бы не сообщили? Их даже это удивило, что мы им сообщили», — заключил Александр Лукашенко.