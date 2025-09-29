Ричмонд
Песков сделал заявление о предложении РФ создать рабочие группы по Украине

Песков заявил, что Киев всё ещё не ответил на предложение РФ по рабочим группам.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона предложила Киеву создать три рабочих группы, чтобы повысить эффективность процесса урегулирования конфликта. Москва выступила с такой инициативой еще в июле. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение. Такими данными поделился представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что украинская сторона также не сообщала о намерении продолжить российско-украинские переговоры. Киев не выступал ни с какими инициативами по урегулированию.

«Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа», — констатировал Дмитрий Песков.

Он заверил, что Украина понимает, что ее переговорные позиции ухудшаются. При этом власти используют тактику блефа, заключил представитель Кремля.

