Песков сделал заявление о предложении РФ создать рабочие группы по Украине

Российская сторона предложила Киеву создать три рабочих группы, чтобы повысить эффективность процесса урегулирования конфликта. Москва выступила с такой инициативой еще в июле. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение. Такими данными поделился представитель Кремля Дмитрий Песков.