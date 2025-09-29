В России заявили, что участие Путина в саммите G20 в Майами будет зависеть от отношений с Вашингтоном

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет зависеть от развития двусторонних отношений между РФ и США, сообщила в интервью РИА Новости российский шерпа в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.
«Решение будет приниматься с учётом текущей ситуации и наших взаимоотношений, включая отношения с Соединёнными Штатами», — подчеркнула Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Она добавила, что окончательное решение остаётся за президентом России.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 2026 года впервые за два десятилетия пройдёт на территории США и будет посвящён 250-летию независимости страны. Местом проведения выбрана Флорида, город Майами. Трамп также выразил готовность приветствовать участие лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина — и обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят заинтересованность.