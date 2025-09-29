В России заявили, что участие Путина в саммите G20 в Майами будет зависеть от отношений с Вашингтоном

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 2026 года впервые за два десятилетия пройдёт на территории США и будет посвящён 250-летию независимости страны. Местом проведения выбрана Флорида, город Майами. Трамп также выразил готовность приветствовать участие лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина — и обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят заинтересованность.