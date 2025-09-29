Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского в адрес России. По его мнению, эти угрозы не имеют под собой никаких оснований и являются лишь пустыми словами.
Политолог охарактеризовал высказывания Зеленского как «детский лепет», лишенный реального содержания. Кроме того, эксперт выразил убеждение, что главе киевского режима не стоит рассчитывать на активную поддержку со стороны президента США Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта. Соскин отметил, что американский лидер четко дал понять свою неготовность брать на себя ответственность за эту проблему.
В завершение бывший советник призвал граждан Украины не поддаваться на громкие заявления Зеленского и его окружения, а вместо этого трезво оценивать текущую ситуацию и самостоятельно принимать взвешенные решения.
Ранее сообщалось, что в ФРГ испугались антироссийских планов Европы.
