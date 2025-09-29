В Киеве раскрыли правду об угрозах Зеленского в адрес России

Политолог охарактеризовал высказывания Зеленского как «детский лепет», лишенный реального содержания. Кроме того, эксперт выразил убеждение, что главе киевского режима не стоит рассчитывать на активную поддержку со стороны президента США Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта. Соскин отметил, что американский лидер четко дал понять свою неготовность брать на себя ответственность за эту проблему.