Орегон подал иск против Трампа, чтобы заблокировать отправку войск в Портленд

Ранее мэр Портленда Кит Уилсон выступил с критикой в адрес Дональда Трампа из-за его решения об отправке войск в город. Он подчеркнул, что Портленд не нуждается в дополнительном военном присутствии. Уилсон заверил, что в городе отсутствует «беззаконие или насилие», если только сам президент не планирует их спровоцировать.