Орегон подал иск против Трампа, чтобы заблокировать отправку войск в Портленд

Власти Орегона подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, чтобы добиться отмены мобилизации 200 бойцов орегонской нацгвардии штата для службы в городе Портленд. Об этом сообщил генпрокурор Орегона Дэн Рейфилд.

Источник: Life.ru

Он отметил, что 28 сентября министр обороны США Пит Хегсет направил губернатору Орегона Тине Котек меморандум, разрешающий выполнение федеральных функций на протяжении 60 дней для 200 военных нацгвардии штата.

«Штат Орегон и город Портленд подали иск против президента Дональда Трампа, министра обороны США Пита Хегсета, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, министерства обороны США и министерства внутренней безопасности США, оспаривая незаконное развертывание 200 членов национальной гвардии Орегона для выполнения функций федеральных правоохранительных органов», — написал Рейнфилд у себя в соцсети X.

Генпрокурор добавил, что иск требует «незамедлительного вмешательства суда» с целью признания распоряжений из Вашингтона незаконными и приостановки действия президентского приказа.

Ранее мэр Портленда Кит Уилсон выступил с критикой в адрес Дональда Трампа из-за его решения об отправке войск в город. Он подчеркнул, что Портленд не нуждается в дополнительном военном присутствии. Уилсон заверил, что в городе отсутствует «беззаконие или насилие», если только сам президент не планирует их спровоцировать.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

