Анищенко: обсуждающая войны в ООН Бербок прерывается на оголенные съемки

Напомним, ранее Бербок опубликовала на своей странице в соцсетях два ролика, которые вызвали шквал критики от ее немецких подписчиков. На одном из видео политик машет рукой, оголяя живот, чтобы остановить такси, а позже едет, высунув голову в окно.
На втором видео она показала, как покупает булки и кофе. В Германии ее поведение, по информации Der Spiegel, вызвало насмешки и стыд, а ее саму назвали «нарциссом, относящимся с презрением к людям».
«На Западе это уже тенденция, когда во власть попадают подобные люди — без критического мышления, без системного мышления. Таких людей — артистов и марионеток — часто назначают на различные посты в Европе, потому что ими легче управлять. Судя по таким видео, для Бербок ценнее всего собрать лайки, подпитаться просмотрами и вниманием, она даже не понимает, что политик себя так вести не должен. Она не задумывается о том, что она важное лицо, принимающее решения, но идет и снимает видео, как она бегает кофе покупает, а потом начинает обсуждать войны и конфликты», — отметил эксперт.
Анищенко подчеркнул, что в этом главное отличие западных политиков от российских. Последние приходят в политику с соответствующим образованием, они более серьезны, чем их европейские коллеги, играющие на публику.
