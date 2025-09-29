Анищенко: обсуждающая войны в ООН Бербок прерывается на оголенные съемки

«На Западе это уже тенденция, когда во власть попадают подобные люди — без критического мышления, без системного мышления. Таких людей — артистов и марионеток — часто назначают на различные посты в Европе, потому что ими легче управлять. Судя по таким видео, для Бербок ценнее всего собрать лайки, подпитаться просмотрами и вниманием, она даже не понимает, что политик себя так вести не должен. Она не задумывается о том, что она важное лицо, принимающее решения, но идет и снимает видео, как она бегает кофе покупает, а потом начинает обсуждать войны и конфликты», — отметил эксперт.