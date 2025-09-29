ЦИК: оппозиция Молдавии набирает 49,54% голосов на выборах внутри страны

Напомним, ранее бывший президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока страны Игорь Додон заявил, что молдавские власти пребывают в панике из-за итогов парламентских выборов. Политик уточнил, что для защиты своих партийных интересов они рассматривают в том числе сценарий отмены результатов голосования.