ЦИК: оппозиция Молдавии набирает 49,54% голосов на выборах внутри страны

Оппозиционные партии Молдавии, в том числе Патриотический блок, побеждают на парламентских выборах внутри страны с 49,54 процента голосов, где обработано 100 процентов бюллетеней, следует из информации Центризбиркома республики.
При этом правящая в стране партия «Действие и солидарность» получает 44,13 процента. Вместе с тем с учётом зарубежных участков, где подсчитано 98,42 процента протоколов, указанная политическая сила набирает 49,70 процента голосов.
Напомним, ранее бывший президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока страны Игорь Додон заявил, что молдавские власти пребывают в панике из-за итогов парламентских выборов. Политик уточнил, что для защиты своих партийных интересов они рассматривают в том числе сценарий отмены результатов голосования.