Партия Санду увеличила отрыв от конкурентов на молдавских выборах

ЦИК подсчитала все бюллетени на территории Молдавии, где партия Санду получила 44%, а все оппозиционные силы — 49%. Обработка голосов за границей пока продолжается. Согласно общим результатам, PAS уверенно лидирует.

Источник: AP 2024

По итогам обработки 98,5% протоколов правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Молдавии Майей Санду, набирает 49,71% голосов, сообщает ЦИК.

На втором месте — оппозиционный «Патриотический избирательный блок», один из лидеров которого, глава Партии социалистов экс-президент Игорь Додон, выступает за сближение с Россией. У блока 24,44% голосов.

В парламент, по предварительным данным, проходят также блок проевропейских партий «Альтернатива» (8,04%), Наша партия Ренато Усатого (6,25%) и «Демократия дома» (5,66%).

Подсчет голосов на участках внутри страны уже завершен. Если учитывать только эти данные, PAS заручилась поддержкой 44,13%, а оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», все вместе набирают 49,5%.

За границей подсчет продолжается, по состоянию на 4:30 мск обработаны 88% протоколов. Если брать данные по отдельным странам, большинство участников выборов в России отдали голоса за «Патриотический блок» (67,44%), то же касается Белоруссии (53,19%). На других зарубежных участках — в большинстве стран Европы, Казахстане, Индии, Китае, Японии с большим отрывом лидирует PAS.

Как пишет Noi.md, по предварительным данным, распределение мест в 101-местном парламенте может выглядеть следующим образом: PAS получит около 54 мандата, «Патриотический блок» — 27, «Альтернатива» — восемь, Наша партия и Демократия дома — по шесть.

Когда подсчет только начался, Додон обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозиционные силы выйти на митинг к зданию парламента Кишинева днем 29 сентября. Санду также заявила о возможном вмешательстве и допустила отмену результатов.

