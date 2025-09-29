Бывший премьер-министр Франции Барнье был избран депутатом от округа в Париже

Барнье находился на посту премьер-министра Франции в период с сентября по декабрь 2024 года. Его правительство было отправлено в отставку в результате вотума недоверия, инициированного оппозицией, что стало первым подобным случаем с 1962 года. Причиной политического кризиса стали разногласия вокруг принятия законопроекта о бюджете.