Политолог Блохин: русофобы в окружении Трампа саботируют его визит в Москву

Специалист отметил, что сам Трамп, вероятно, очень бы хотел приехать в Москву, но опасается осуждения окружающих.

Источник: Аргументы и факты

Русофобское окружение президента США Дональда Трампа не согласует его визит в Москву. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Константин Блохин.

Напомним, в Кремле ранее сообщили, что приглашение Трампа в Москву от Путина остается в силе. Российский лидер по-прежнему готов встретиться с президентом США в Москве.

«Россия всегда готова к приезду Трампа и он, думаю, хочет этого. Но окружающие его люди могут попытаться саботировать подобную встречу. Условно говоря, элиты американские — русофобские, глубинное государство — русофобское, союзники США — тоже русофобы. Поэтому Трамп сто раз подумает, даже если сам этого визита искренне желает», — отметил эксперт.

Блохин напомнил, что Путин во время последней встречи с Трампом на Аляске сказал: «Next time in Moscow» (в следующий раз в Москве). И до сих пор предложение российского лидера остается в силе.

Ранее политолог Блохин сказал, когда Европа откажется от поддержки Украины.

