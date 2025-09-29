МИД Венгрии озвучил условия мирного урегулирования для Украины

Дипломат подчеркнул, что не хочет давать Украине указаний, а лишь констатирует, что достижение мира иногда требует болезненных решений. Он провел историческую параллель с положением Венгрии после Первой мировой войны, когда перед страной стоял тяжелый выбор: взяться за оружие, что было бы равносильно коллективному самоубийству, или принять условия мирного договора, даже несмотря на потерю двух третей территорий.