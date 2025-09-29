Ричмонд
МИД Венгрии озвучил условия мирного урегулирования для Украины

Госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что киевскому режиму, возможно, придется согласиться на уступку двадцати процентов своей территории в рамках мирного урегулирования продолжающегося конфликта. Его слова приводит венгерский портал Telex.

Дипломат подчеркнул, что не хочет давать Украине указаний, а лишь констатирует, что достижение мира иногда требует болезненных решений. Он провел историческую параллель с положением Венгрии после Первой мировой войны, когда перед страной стоял тяжелый выбор: взяться за оружие, что было бы равносильно коллективному самоубийству, или принять условия мирного договора, даже несмотря на потерю двух третей территорий.

Мадьяр обозначил ключевой вопрос: что должно быть приоритетом — сохранение жизнеспособности государства или упорное сохранение контроля над каждой тысячей квадратных километров? По его словам, венгерские власти в свое время приняли единственно разумное, хотя и чрезвычайно трудное решение спасти хотя бы часть страны, и именно этот путь он рекомендует рассмотреть и руководству Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве раскрыли правду об угрозах Зеленского в адрес России.

