МИД Италии призвал Зеленского не делать бездоказательных заявлений о РФ

Напомним, 28 сентября экс-кандидат в депутаты Европарламента и член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский собирается втянуть Европу в конфликт с РФ. При этом политик из Финляндии выразил уверенность в том, что Россия не заинтересована в нападении на европейские страны и пытается образумить их.