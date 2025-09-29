МИД Италии призвал Зеленского не делать бездоказательных заявлений о РФ

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Италии якобы угрожает появление российских беспилотников, не имеет под собой оснований, заявил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.
«Подчеркну, что я не думаю, что (Россия. — прим. ред.) хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев», — сказал руководитель ведомства.
Глава МИД уточнил, что из-за слов Зеленского ему понадобилось проконсультировался с министром обороны Италии Гвидо Кросетто. Таяни отметил, что населению Италии не стоит тревожиться или драматизировать ситуацию.
Политик также призвал киевский режим не делать бездоказательных заявлений, если Украина хочет получать помощь от итальянской стороны.
Напомним, 28 сентября экс-кандидат в депутаты Европарламента и член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский собирается втянуть Европу в конфликт с РФ. При этом политик из Финляндии выразил уверенность в том, что Россия не заинтересована в нападении на европейские страны и пытается образумить их.