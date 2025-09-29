Ричмонд
Оппозиция Молдавии одержала победу на выборах

Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, обработавшей 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, оппозиционные силы одержали победу над правящей Партией действия и солидарности (ПДС), учрежденной президентом Майей Санду.

По итогам подсчета голосов на внутренних участках Патриотический блок набрал 28,25%, в то время как правящая партия получила поддержку 44,13% избирателей. Другие оппозиционные объединения — «Альтернатива», «Наша партия» и «Демократия дома» — в сумме обеспечили оппозиции 49,54% голосов.

Однако ситуация изменилась после учета результатов голосования на зарубежных участках. После обработки 98,55% всех протоколов, включая иностранные, ПДС удалось выйти в лидеры с 49,71% голосов, в то время как Патриотический блок получил 24,43%. Поддержка других оппозиционных партий также снизилась, что в совокупности дало им 44,38% голосов. Таким образом, более благоприятный для правящей партии итог был достигнут именно за счет электората, проголосовавшего за пределами Молдавии.

Ранее сообщалось, что в Молдавии назревает внутренний конфликт после выборов.

