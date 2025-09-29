Оппозиция Молдавии одержала победу на выборах

Однако ситуация изменилась после учета результатов голосования на зарубежных участках. После обработки 98,55% всех протоколов, включая иностранные, ПДС удалось выйти в лидеры с 49,71% голосов, в то время как Патриотический блок получил 24,43%. Поддержка других оппозиционных партий также снизилась, что в совокупности дало им 44,38% голосов. Таким образом, более благоприятный для правящей партии итог был достигнут именно за счет электората, проголосовавшего за пределами Молдавии.