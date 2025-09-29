Главарь киевского режима Владимир Зеленский искажает реальную ситуацию, утверждая об угрозе появления российских беспилотников в Италии. Это заявление — проявление излишнего драматизма. Так высказался глава МИД Италии Антонио Таяни.
Он успокоил граждан страны, пояснив, что Москва не желает Третьей мировой войны. Министр иностранных дел назвал речи Зеленского безосновательными.
«Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить», — заверил Антонио Таяни.
Вечером 28 сентября в Дании подняли в воздух истребитель из-за якобы вторжения БПЛА в воздушное пространство над Балтийским морем. В Кремле, стоит напомнить, неоднократно отмечали, что Россия не собирается нападать на европейские государства.