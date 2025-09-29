В Кремле ответили, что происходит с переговорами России и Украины

Песков сообщил, что Киев не дал ответа по трем рабочим группам.
Киев не посылает Москве никаких сигналов по переговорам, пауза во встречах делегаций двух стран происходит не по вине российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, есть ли какие-то сигналы от украинской стороны о возобновлении переговоров между Россией и Украиной. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.
Песков отметил, что предложения Москвы по созданию трех рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам остались без ответа Киева. «Поэтому здесь пока динамики никакой нет. Это не по нашей вине», — заключил Песков.
Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел в Стамбуле (Турция) 23 июля, где стороны договорились продолжать обмены ранеными и больными. Именно там представители Москвы предложили представителям Киева создание трех групп, работа которых планировалась в онлайн-формате. После этого Кремль констатировал паузу в переговорах.
Россия всегда подчеркивала, что открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине. Песков отмечал, что пассивная позиция Киева в этом вопросе может служить его целям во взаимодействии с Европой.