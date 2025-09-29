В Кремле ответили, что происходит с переговорами России и Украины

«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, есть ли какие-то сигналы от украинской стороны о возобновлении переговоров между Россией и Украиной. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.