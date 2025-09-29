В Норвегии закрыли аэропорт из-за беспилотников в небе

Ранее власти Дании ввели полный запрет на полёты гражданских БПЛА на всей территории королевства в период с 29 сентября по третье октября 2025 года. Такое решение связано с проведением саммита Евросоюза 1−2 октября и недавними инцидентами с дронами. Напомним, что аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу 23 сентября после обнаружения в его воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов. Спустя два дня аналогичная ситуация произошла в воздушной гавани Ольборга, где также были зафиксированы неопознанные БПЛА. В ночь на 27 сентября дроны наблюдались над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп.