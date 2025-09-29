Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норвегии закрыли аэропорт из-за беспилотников в небе

Аэропорт Бардуфосс, расположенный на севере Норвегии, временно прекратил приём и выпуск рейсов в связи с обнаружением неопознанных беспилотных летательных аппаратов в его окрестностях. Об этом передаёт телерадиокомпания NRK, ссылаясь на слова представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре.

Источник: Life.ru

Самолёт, выполнявший рейс из Осло в Бардуфосс, был вынужден изменить маршрут и вернуться в пункт отправления.

«Им (авиакомпании Norwegian. — Прим. Life.ru) сообщили, что в связи с этим аэропорт был закрыт», — сказано в сообщении СМИ.

Каролине Педерсен, представитель государственного оператора норвежских аэропортов Avinor, подтвердила факт обнаружения объектов, предположительно являющихся БПЛА, в зоне аэропорта Бардуфосс. Она также сообщила о схожем инциденте, произошедшем ранее в аэропорту города Брённёйсунн.

Ранее власти Дании ввели полный запрет на полёты гражданских БПЛА на всей территории королевства в период с 29 сентября по третье октября 2025 года. Такое решение связано с проведением саммита Евросоюза 1−2 октября и недавними инцидентами с дронами. Напомним, что аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу 23 сентября после обнаружения в его воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов. Спустя два дня аналогичная ситуация произошла в воздушной гавани Ольборга, где также были зафиксированы неопознанные БПЛА. В ночь на 27 сентября дроны наблюдались над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше