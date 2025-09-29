Лукаш: Участие Путина в саммите G20 в Майами зависит исключительно от Вашингтона

Присутствие российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Майами зависит от дальнейшего развития отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом в понедельник, 29 сентября, рассказала шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.