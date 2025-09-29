Израильская армия осадила больницу в секторе Газа

Ранее сообщалось, что силы Армии обороны Израиля в ходе наступательной операции установили контроль над большей частью города Газа. Кроме того, в последние дни израильские военные существенно увеличили интенсивность авиаударов по этому району. В субботу представители армейской пресс-службы проинформировали, что израильская авиация за прошедшие 24 часа поразила 120 целей, принадлежащих радикалам в секторе Газа. Как подчеркнули в ведомстве, военные продолжают борьбу с террористическими группировками и наращивают присутствие в анклаве.