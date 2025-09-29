В Кремле рассказали о перспективах возобновления диалога с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для РИА Новости заявил об отсутствии какой-либо динамики в вопросе возобновления переговорного процесса между делегациями Российской Федерации и Украины.
Отвечая на соответствующий вопрос, он подчеркнул, что причина текущей стагнации лежит не на российской стороне.
«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — заявил Песков.
Ранее Песков сообщил, что никаких сигналов из Киева о возобновлении переговоров делегаций пока нет.
