В Кремле рассказали о перспективах возобновления диалога с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для РИА Новости заявил об отсутствии какой-либо динамики в вопросе возобновления переговорного процесса между делегациями Российской Федерации и Украины.

Отвечая на соответствующий вопрос, он подчеркнул, что причина текущей стагнации лежит не на российской стороне.

«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — заявил Песков.

Ранее Песков сообщил, что никаких сигналов из Киева о возобновлении переговоров делегаций пока нет.

