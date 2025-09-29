Глава МИД Италии Таяни опроверг заявления Зеленского о российской угрозе

Глава МИД отметил, что не видит признаков намерений Москвы развязать мировую войну. По его словам, угроз для Италии нет. Министр обсудил ситуацию с главой оборонного ведомства Гвидо Кросетто, чтобы дать точную оценку рисков. Дипломат также призвал Киев воздерживаться от непроверенной информации.
«Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить», — подчеркнул Таяни.
Тем временем, администрация президента США ещё не решила, разрешит ли союзникам по НАТО передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, о которых просит Владимир Зеленский. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.