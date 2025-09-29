В Кремле ответили на желание Запада сбивать объекты России в воздушном пространстве: решение властей Москвы может быть только одно

В Кремле резко ответили на желание Запада сбивать объекты России в воздушном пространстве. Отмечается, что на такой выпад у властей Москвы может быть только одно решение. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами РИА Новости.