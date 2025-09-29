В Кремле ответили на желание Запада сбивать объекты России в воздушном пространстве: решение властей Москвы может быть только одно

В Кремле резко ответили на желание Запада сбивать объекты России в воздушном пространстве. Отмечается, что на такой выпад у властей Москвы может быть только одно решение. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами РИА Новости.
Он заявил прессе, что Россия примет меры, если кто-то попытается сбить объекты в ее воздушном пространстве. Он подчеркнул, что Российская Федерация является суверенным государством.
«Ну как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — рассказал Песков, общаясь с журналистами.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. При этом представитель альянса не привел никаких доказательств того, что российские самолеты нарушают международное право и могут угрожать гражданской инфраструктуре других стран.