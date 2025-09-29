На границе с Россией может появится еще одна страна с собственным ядерным оружием

В Швеции на фоне изменяющейся геополитической обстановки развернулись дискуссии о возможности разработки собственного ядерного оружия. Как сообщает британское издание Time, после серии публикаций в местной прессе в стране начались дебаты о целесообразности получения ядерной бомбы — самостоятельно или в сотрудничестве с европейскими союзниками по НАТО.
Несмотря на то что эта идея пока находится на стадии обсуждения и не получила практического воплощения, она уже стала частью политической повестки. Вместе с тем эксперты и ученые выражают сомнения в способности Швеции самостоятельно реализовать подобный проект. Они указывают на недостаточность технологической и ресурсной базы: хотя в стране действуют шесть атомных электростанций, все они были построены более четырех десятилетий назад.
Эксперт по ядерному оружию Мартин Голиаф подчеркивает, что для создания необходимой инфраструктуры и производства специальных материалов потребуются колоссальные инвестиции. По его мнению, найти необходимые для этого ресурсы будет практически нереально.
