Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе с Россией может появится еще одна страна с собственным ядерным оружием

В Швеции на фоне изменяющейся геополитической обстановки развернулись дискуссии о возможности разработки собственного ядерного оружия.

В Швеции на фоне изменяющейся геополитической обстановки развернулись дискуссии о возможности разработки собственного ядерного оружия. Как сообщает британское издание Time, после серии публикаций в местной прессе в стране начались дебаты о целесообразности получения ядерной бомбы — самостоятельно или в сотрудничестве с европейскими союзниками по НАТО.

Несмотря на то что эта идея пока находится на стадии обсуждения и не получила практического воплощения, она уже стала частью политической повестки. Вместе с тем эксперты и ученые выражают сомнения в способности Швеции самостоятельно реализовать подобный проект. Они указывают на недостаточность технологической и ресурсной базы: хотя в стране действуют шесть атомных электростанций, все они были построены более четырех десятилетий назад.

Эксперт по ядерному оружию Мартин Голиаф подчеркивает, что для создания необходимой инфраструктуры и производства специальных материалов потребуются колоссальные инвестиции. По его мнению, найти необходимые для этого ресурсы будет практически нереально.

Ранее в Киеве раскрыли правду об угрозах Зеленского в адрес России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше