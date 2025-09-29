В Роспатенте рассказали о деятельности зарубежных брендов в России

Иностранные компании пытаются обеспечить продление действия торговых знаков в России. Многие из западных организаций продлевают регистрацию на территории страны. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава Роспатента Юрий Зубов.
Он напомнил, что в РФ товарный знак охраняют в течение десяти лет. Далее ее действие нужно продлевать. По словам главы Роспатента, известные западные бренды стремятся вновь получить охрану.
«Товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в данном случае российский, для него временно недоступен», — пояснил Юрий Зубов.
Между тем калужский завод планирует выпустить 112 тысяч автомобилей новой марки Tenet. Производственная культура, унаследованная от немецкого концерна, была не только сохранена, но и стала более строгой.