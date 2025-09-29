Песков прокомментировал массовое отравление алкоголем в Ленобласти

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв», — сказал он.
«Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в дополнительных законодательных решениях в связи с этой трагедией, Песков отметил, что в России «тоже достаточно строгая регуляторика».
«Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное [принять], но сейчас очень строгие законы», — сказал пресс-секретарь президента.
«Фонтанка» писала, что в Сланцевском районе Ленобласти суррогат унес жизни 19 человек в деревне Гостицы. Лабораторные анализы подтвердили, что восемь человек скончались в результате отравления метанолом, подробности читайте на «Фонтанке». Там задержали восемь человек. Кроме того, трагический список районов, затронутых отравлениями со смертельным исходом, пополнился Кингисеппским, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Прокуратура Ленинградской области рассказала, что в рамках уголовных дел задержаны 14 человек, изъято более 1300 литров опасного подпольного алкоголя. Арестованы пять человек.