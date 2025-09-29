Песков прокомментировал массовое отравление алкоголем в Ленобласти

«Фонтанка» писала, что в Сланцевском районе Ленобласти суррогат унес жизни 19 человек в деревне Гостицы. Лабораторные анализы подтвердили, что восемь человек скончались в результате отравления метанолом, подробности читайте на «Фонтанке». Там задержали восемь человек. Кроме того, трагический список районов, затронутых отравлениями со смертельным исходом, пополнился Кингисеппским, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Прокуратура Ленинградской области рассказала, что в рамках уголовных дел задержаны 14 человек, изъято более 1300 литров опасного подпольного алкоголя. Арестованы пять человек.