Песков рассказал, будет ли регистрироваться в Max

Представитель Кремля также рассказал о ситуации вокруг переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что украинская сторона не дала ответа на предложение РФ создать три рабочих группы, чтобы повысить эффективность процесса урегулирования конфликта. Киев также не изъявил желания продолжить переговоры.