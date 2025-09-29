Песков рассказал, будет ли регистрироваться в Max

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос об использовании Max. Он оповестил, что планирует зарегистрироваться в госмессенджере. Слова Дмитрия Пескова процитировал ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что ему пока не хватило времени на установку мессенджера. Однако позже это обязательно произойдет.
«Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», — сообщил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также рассказал о ситуации вокруг переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что украинская сторона не дала ответа на предложение РФ создать три рабочих группы, чтобы повысить эффективность процесса урегулирования конфликта. Киев также не изъявил желания продолжить переговоры.