Песков рассказал, будет ли регистрироваться в Max

Песков сообщил о намерении пользоваться мессенджером Max.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос об использовании Max. Он оповестил, что планирует зарегистрироваться в госмессенджере. Слова Дмитрия Пескова процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что ему пока не хватило времени на установку мессенджера. Однако позже это обязательно произойдет.

«Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», — сообщил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также рассказал о ситуации вокруг переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что украинская сторона не дала ответа на предложение РФ создать три рабочих группы, чтобы повысить эффективность процесса урегулирования конфликта. Киев также не изъявил желания продолжить переговоры.

