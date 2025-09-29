Военные ВСУ ликвидировали сослуживцев на харьковском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар с использованием беспилотника по своим же солдатам, которые пытались сдаться в плен на харьковском направлении. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, инцидент произошел с военнослужащими 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Украинские подразделения были заблокированы в лесном массиве в районе Синельниково. По данным собеседника агентства, в окружении остается чуть более десяти военнослужащих ВСУ, которые начинают складывать оружие. Группа из трех солдат 127-й бригады предприняла попытку сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций российских войск с поднятыми руками. Однако в этот момент по ним был нанесен удар с дрона со стороны их же сослуживцев.
В результате удара двое военнослужащих погибли, а третьему удалось сохранить жизнь и успешно сдаться в плен.
Ранее сообщалось, что последний выживший боевик ВСУ сдался под Северском в плен.
