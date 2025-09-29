Военные ВСУ ликвидировали сослуживцев на харьковском направлении

Украинские подразделения были заблокированы в лесном массиве в районе Синельниково. По данным собеседника агентства, в окружении остается чуть более десяти военнослужащих ВСУ, которые начинают складывать оружие. Группа из трех солдат 127-й бригады предприняла попытку сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций российских войск с поднятыми руками. Однако в этот момент по ним был нанесен удар с дрона со стороны их же сослуживцев.