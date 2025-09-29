Ричмонд
Песков ответил на угрозы сбивать российские объекты в ее небе

Кремль ранее назвал безответственным предложение сбивать российские самолеты, отметив, что страны НАТО не представили «сколь-либо убедительных доказательств» нарушения воздушного пространства.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Россия — суверенное государство, и будет действовать исходя из этого положения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости» в ответ на вопрос о реакции Москвы в случае уничтожения объектов в воздушном пространстве страны.

«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — сказал Песков.

В течение сентября Польша и Румыния обвинили Россию в нарушении их воздушного пространства при помощи беспилотников, а Эстония — трех истребителей МиГ-31. Российские власти эти заявления отвергли. В Минобороны указали, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.

В Кремле отмечали, что «сколь-либо убедительных доказательств» нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО не представлено. «Мы настаиваем, что все наши полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами», — подчеркивал Песков.

После этих инцидентов чешский президент Петр Павел заявил, что союзники должны ответить на нарушения адекватно, «в том числе и военным путем». С тем, что вторгшиеся в воздушное пространство стран НАТО самолеты нужно сбивать, согласился президент США Дональд Трамп. Генсек альянса Марк Рютте считает, что речь должна идти только о случаях, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным, а если опасности нет, достаточно сопроводить самолеты до выхода из воздушного пространства НАТО.

Кремль назвал такие предложения безответственными. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что любые попытки сбивать летающие объекты в воздушном пространстве России приведут к серьезным последствиям. Он подчеркивал, что Россия никогда не направляет дроны и ракеты по странам Европы и НАТО.

