Песков ответил на угрозы сбивать российские объекты в ее небе

После этих инцидентов чешский президент Петр Павел заявил, что союзники должны ответить на нарушения адекватно, «в том числе и военным путем». С тем, что вторгшиеся в воздушное пространство стран НАТО самолеты нужно сбивать, согласился президент США Дональд Трамп. Генсек альянса Марк Рютте считает, что речь должна идти только о случаях, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным, а если опасности нет, достаточно сопроводить самолеты до выхода из воздушного пространства НАТО.