Times: Швеция изучает возможность получения ядерного оружия

Эксперты в Швеции считают, что у страны нет достаточной базы для создания своего ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Дискуссии о получении ядерного оружия начались в Швеции, написала британская газета The Times.

«После серии недавних статей в газетах страны разгорелись дебаты о том, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить бомбу — в одиночку или совместно со своими новыми европейскими союзниками по НАТО», — сказано в статье.

Авторы публикации отметили, что эта идея уже обсуждается в политическом поле страны. Вместе с тем учёные и эксперты считают, что у Швеции нет достаточной технологической и ресурсной базы для самостоятельных разработок. Сейчас в стране насчитывается шесть атомных станций, которые были построены более 40 лет назад.

«Многое необходимо разработать, в том числе и всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует огромных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно», — сказал специалист по ядерному оружию Мартина Голиафа в беседе с журналистами.

Напомним, в мае профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, что НАТО может устроить провокацию в Финляндии с использованием тактического ядерного оружия.

