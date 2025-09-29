Times: Швеция изучает возможность получения ядерного оружия

Авторы публикации отметили, что эта идея уже обсуждается в политическом поле страны. Вместе с тем учёные и эксперты считают, что у Швеции нет достаточной технологической и ресурсной базы для самостоятельных разработок. Сейчас в стране насчитывается шесть атомных станций, которые были построены более 40 лет назад.