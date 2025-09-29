Диалог на паузе: возобновятся ли переговоров России и Украины по урегулированию конфликта в ближайшее время

Сергей Лавров подчеркнул, что страны Европы одержимы иллюзией о возможности нанести России стратегическое поражение. В то же время глава МИД РФ отметил, что Москва изначально была настроена на переговоры с целью устранения коренных причин украинского кризиса. Министр также подчеркнул, что обсуждение гарантий для Украины возможно лишь при условии, что интересы национальной безопасности и жизненно важные потребности России будут надежно обеспечены.