Партия Санду может сохранить контроль в парламенте после распределения мандатов

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) может сохранить большинство в парламенте по итогам выборов 28 сентября после распределения депутатских мандатов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,12% протоколов.
Так, ПДС получила 49,88% голосов, Патриотический блок — 24,35%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 8,01%, «Наша партия» — 6,23%, партия «Демократия дома» — 5,65%.
Согласно этим данным, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок — 26, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 8, «Наша партия» — 6, партия «Демократия дома» — 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИКу.
В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева. «Альтернатива» состоит из «Движения национальной альтернативы» мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии «Гражданский конгресс» Марка Ткачука.