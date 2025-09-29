Ричмонд
Песков прокомментировал слова Рютте о российских самолетах

Россия примет меры как суверенное государство в случае, если ее воздушное пространство будет нарушено, отметил представитель Кремля.

Источник: Аргументы и факты

Россия примет меры как суверенное государство в случае, если её воздушное пространство будет нарушено, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы суверенная страна. Наш ответ будет соответствующим», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных действиях в случае инцидентов в воздушном пространстве.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что согласен с позицией президента США Дональда Трампа о возможности сбивания российских самолётов в воздушном пространстве Североатлантического блока. При этом доказательств таких нарушений предоставлено не было.

