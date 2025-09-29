Песков: РФ будет защищать своё воздушное пространство как суверенное государство

Ранее генсек НАТО Марк Рютте смягчил риторику об уничтожении российских самолётов. Если накануне он призывал открывать огонь по нарушителям воздушных границ альянса, то позже уточнил, что не каждая ситуация требует применения силы. Если есть прямая опасность для граждан или военных, союзники вправе действовать максимально жёстко. Однако если угрозы нет — речь может идти только о сопровождении самолётов до выхода из воздушного пространства НАТО.