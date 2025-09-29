Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России

Спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация Дональда Трампа разрешила Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Отвечая на вопрос ведущей, получил ли Киев соответствующее одобрение от Белого дома, он указал, что, исходя из заявлений самого Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, ответ является положительным.
Келлог подчеркнул, что в России не осталось мест, которые можно считать неприкосновенными. При этом специальный посланник не уточнил, распространяется ли это разрешение конкретно на применение американских вооружений.
Однако он допустил, что недавняя просьба Владимира Зеленского о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk может быть непосредственно связана с получением такого права.
Ранее сообщалось, что рядом с Россией может появиться еще одна страна с собственным ядерным оружием.
